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Весенне обострение психо-зависимых преодолимо

Весенне обострение психо-зависимых преодолимо

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Сегодня, 12:54
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Весеннее обострение психо-зависимых людей, выражающееся в депрессиях, апатии, тревожности, фобиях и т.д. вполне преодолимо, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук, специалист в области психокоррекции Дмитрий Соин. По его мнению именно в это время года: "Психологически неустойчивым людям необходимо уделять повышенное внимание своим состояниям не допуская их обострения. Следует снизить воздействие техногенных угнетающих факторов - телевидения, компьютера, других электромагнитных и информационных раздражителей. Они реально разрушают психику, генерируют раздражительность и фобии. Важно избегать соприкосновение с тем, что запускает негативные психоэмоциональные состояния. Это могут быть люди или структуры. Неважно. Главное их для себя определить и на этот период вычеркнуть из списка контактов. Конечно же оптимально посвящать время здоровому образу жизни, общению с природой, с приятными родными, близкими и друзьями. Так же я рекомендовал бы активнее погружаться в практики и тренинги стимулирующие психологическую устойчивость. Например мы, на базе Европейского института JUSTO создали площадку на которой работают лучшие специалисты психологи, социологи и психоаналитики. Теперь мы регулярно проводим работу с теми кто нуждается в психологической помощи в условиях такого мегаполиса как Москва и не только".

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14 Марта 2017 / Вторник / 14 26
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