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Алексей Литвиненко: на Украине ищут народного лидера

Алексей Литвиненко: на Украине ищут народного лидера

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Сегодня, 12:26
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По мнению общественного деятеля Юга Бессарабии и подвижника идеи аграрного братства Алексея Литвиненко, сегодня граждане Украины ищут народного лидера. В своем комментарии по этому поводу он сообщил следующее:

"Вчера стоял в очереди за пенсией... народ очень активно обсуждал жизненные проблемы и не один не высказался за поддержку правительства и на местных уровнях и на самом высоких... Ну с высокими понятно, но местные живут среди народа и на что они надеятся?! Все ищут лидера, который возьмет на себя решение проблем...
 
Лично я обошел практически все политические партии в области... не ходил только к нацистам... предлагал практические решения организации населения,... предлагал взять на вооружение и информационное внесение этих предложений гражданам... все одно именно население участвует в производствах, потреблениях... объяснял, что этим самым вы получите поддержку и придете к власти, что бы остановить уничтожение Украины и ее народа...
 
Первоначально, все как один поддерживали и понимали важность и реальность предложений, но... через пару дней, посоветовавшись, даже переставали отвечать на звонки... это прямо утверждает, что не их это задача, им бы к кормушке, хоть на время протолкнуться.... то есть нет сегодня на Украине реальной партии государственного мышления... к сожалению....
 
 
 

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