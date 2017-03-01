Алексей Литвиненко: на Украине ищут народного лидера

По мнению общественного деятеля Юга Бессарабии и подвижника идеи аграрного братства Алексея Литвиненко, сегодня граждане Украины ищут народного лидера. В своем комментарии по этому поводу он сообщил следующее:



"Вчера стоял в очереди за пенсией... народ очень активно обсуждал жизненные проблемы и не один не высказался за поддержку правительства и на местных уровнях и на самом высоких... Ну с высокими понятно, но местные живут среди народа и на что они надеятся?! Все ищут лидера, который возьмет на себя решение проблем...

Лично я обошел практически все политические партии в области... не ходил только к нацистам... предлагал практические решения организации населения,... предлагал взя ть на вооружение и информационное внесение этих предложений гражданам... все одно именно население участвует в производствах, потреблениях... объяснял, что этим самым вы получите поддержку и придете к власти, что бы остановить уничтожение Украины и ее народа...