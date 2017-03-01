Адвокат Чумаков: в Абхазии быть трезвым невозможно --- // Сегодня, 12:05 // 0

Известный российский адвокат и популяризатор здорового образа жизни Александр Чумаков назвал Абхазию страной чудес и перманентного опьянения. "Многолетние занятия спортом, постоянные переговоры и интеллектуальные нагрузки приучили меня к отторжению алкоголя, как такового. Но есть в мире единственная страна где я не минуты не был трезвым. Это Абхазия. Еще на вьезде тебя встречают люди в национальных костюмах с огромными рогами наполненными вином. И это продолжается везде - вплоть до отъезда из страны. На мой взгляд, это признак безграничного гостеприимства и радушия Абхазов. Но людям со слабой печенью и сердцем я все же посоветовал бы быть осторожнее. Организм может не выдержать такой нагрузки".