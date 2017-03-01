Дмитрий Соин: психологическая мотивация в политике. Видео --- // Сегодня, 00:32 // 63

Падение интереса к политике и выборам является серьезным вопросом стоящим перед государством и обществом. Какие мотивы могут пробудить тягу к политической карьере? В этом совместно с активистами МГЕР разбирался ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Общий вывод таков, что именно психологическая мотивация является определяющей в политической карьере. То есть политика многими молодыми людьми рассматривается как площадка для саморазвития и совершенствования. Она позволяет сочетать карьерный и личностный рост, дает возможность обрастать полезными связями и выстраивать свое будущее. Смотрим видео: