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Дмитрий Соин: психологическая мотивация в политике. Видео

Дмитрий Соин: психологическая мотивация в политике. Видео

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Сегодня, 00:32
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Падение интереса к политике и выборам является серьезным вопросом стоящим перед государством и обществом. Какие мотивы могут пробудить тягу к политической карьере? В этом совместно с активистами МГЕР разбирался ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Общий вывод таков, что именно психологическая мотивация является определяющей в политической карьере. То есть политика многими молодыми людьми рассматривается как площадка для саморазвития и совершенствования. Она позволяет сочетать карьерный и личностный рост, дает возможность обрастать полезными связями и выстраивать свое будущее. Смотрим видео:

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