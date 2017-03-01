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Ботекс может вызвать болезнь Альцгеймера

Ботекс может вызвать болезнь Альцгеймера

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Сегодня, 18:50
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Ботекс опасен для здоровья, считают специалисты лаборатории активного долголетия и омоложения "Амарант" созданной при Центре всестороннего развития личности "Новая Доктрина". Это связано с тем, что ботекс - это опасный яд (токсин ботулина, выделения бактерии Clostridium botulinium.), паралитик, который вводится в микроскопических дозах для разглаживания морщин, но при накапливании в организме начинает разрушать человека. Как установили эксперты "Амаранта", ботекс наносит серьезный ущерб центральной и периферийной нервной системе, сердцу, сосудам и может вызвать болезнь Альцгеймера. Яд ботекса ускоряет процесс старения и разрушения организма. Особенно от ботекса страдает женская кожа. Это связано с омертвением тканей и гибелью клеток в результате воздействия токсина.

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