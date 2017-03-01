Ботекс может вызвать болезнь Альцгеймера --- // Сегодня, 18:50 // 0

Ботекс опасен для здоровья, считают специалисты лаборатории активного долголетия и омоложения "Амарант" созданной при Центре всестороннего развития личности "Новая Доктрина". Это связано с тем, что ботекс - это опасный яд (

токсин ботулина, выделения

бактерии Clostridium botulinium.

), паралитик, который вводится в микроскопических дозах для разглаживания морщин, но при накапливании в организме начинает разрушать человека. Как установили эксперты "Амаранта", ботекс наносит серьезный ущерб центральной и периферийной нервной системе, сердцу, сосудам и может вызвать болезнь Альцгеймера. Яд ботекса ускоряет процесс старения и разрушения организма. Особенно от ботекса страдает женская кожа. Это связано с омертвением тканей и гибелью клеток в результате воздействия токсина.