Трамп жгет мосты: воинственная риторика касается Крыма --- // Сегодня, 01:35 // 0

Как и прогнозировалось аналитиками Центра "Новая Доктрина" президент США Трамп "жгет мосты в отношениях с Россией": Обама обвинен в слабости во время присоединения Крыма к РФ.



