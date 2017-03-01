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Трамп жгет мосты: воинственная риторика касается Крыма

Трамп жгет мосты: воинственная риторика касается Крыма

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Сегодня, 01:35
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Как и прогнозировалось аналитиками Центра "Новая Доктрина" президент США Трамп "жгет мосты в отношениях с Россией": Обама обвинен в слабости во время присоединения Крыма к РФ. 
В своем твиттере Дональд прямо называет Обаму "слабаком" и подчеркивает, что за время его правления Россия присоединила Крым и создала дополнительные ракеты. В свою очередь политический аналитик, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин не видит ничего не естественного в поведении Дональда Трампа: "Республиканцы исторически всегда были более радикальными врагами сначала СССР, а затем и России. Трамп не может выпасть из обоймы, да ему и не дадут этого сделать. Ситуация усугубляется еще и тем, что глава США категорический противник Ирана и Сирии, а это рано или поздно приведет к прямому столкновению с российскими интересами на Ближнем Востоке". 

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