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Шок Крымских татар перерос в отторжение Украины

Шок Крымских татар перерос в отторжение Украины

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Вчера, 14:10
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Спекуляции Киева и ряда политических аферистов-правозащитников на теме крымских татар вызвали их обратную реакцию. Теперь проживающие в Крыму татары просто ненавидят украинских политиканов.

«Действия Украины – это геноцид крымско-татарского народа» - восклицают возмущенные наглыми манипуляциями татарские общественники. Всегда спокойный и уравновешенный заместитель председателя Общественного Совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров восклицает: "крымчане пришли к выводу о необходимости доказывать благополучную жизнь всех народов на российском полуострове. Чтобы это не стоило, но мы раскроем глаза международной общественности на украинский геноцид крымских татар". И пусть только попробую проигнорировать наше мнение, бурлят татарские активисты.

 

Сегодня наше терпение закончилось и «Мы пришли к выводу, что не должны только защищаться и оправдываться, что у нас все в порядке и живем по нормальным демократическим законам. Мы должны перейти в другую плоскость и показать, что на самом деле было на протяжении 60 лет с 1954 года в отношении крымских татар, в том числе и в вопросе их возвращения в Крым. Необходимость занятия такой позиции вынудила нас обратиться к нашим ветеранам, которые являются, по сути, нашим архивом и у которых хранится много материалов. Они доказывают, что Украина на протяжении десятилетий препятствовала восстановлению нормального порядка в Крыму, лживость позиции Украины в отношении крымских татар», особо подчеркнул зампред Общественного Совета крымско-татарского народа.

 

Дело доходит до прямой клеветы Киева в адрес крымских татар. «Например,  Украина пыталась исказить факты участия крымских татар в Великой Отечественной войне. За 23 года нахождения Крыма в составе Украины крымско-татарский народ, лишенный своей Родины, ожидал от властей принятия закона о статусе крымско-татарского народа, закона о реабилитации, государственного статуса крымско-татарского языка. Однако Украиной не было принято ни одного законодательного акта, направленного на восстановление прав крымско-татарского народа, на создание условий для его возрождения и сохранения на родной земле, что превратило возвращение народа в длительный процесс».

 

Председатель РОО «Къырым Бирлиги» Сеитумер Ниметуллаев, настроен более чем решительно. Он уверен в том, что "ООН услышит наше обращение, одно уже было услышано. Мы сегодня видим, как многие политические лидеры говорят о том, что с Россией надо дружить, необходимо отменить санкции. Украина сделала много зла крымским татарам, и от них мы страдали».

 

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам», крымские власти, в свою очередь, призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине и пообещали предоставить соответствующие документы.

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