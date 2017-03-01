Астропрогноз на неделю: Звезды дают второй шанс --- // Вчера, 12:39 // 71



По мнению астролога Ирины Глянько, звездный расклад на текущую неделю дает нам второй шанс для переосмысления своей жизни и определения стратегии развития. ИА "ТИРАС", публикует астропрогноз мастера:





В ПОНЕДЕЛЬНИК 6.03 до 11:24 еще рулит 8-й лунный день, который дает нам ВТОРОЙ ШАНС что-то изменить, исправить или подкорректировать в наших делах и планах (еще целый час впереди!). После этого начнется уже 9-й лунный день, который может внести некоторую нестабильность в плане энергий и кому-то может быть не легко с ними справиться. Дела серьезные лучше всего не намечать или даже отменить до конца этого дня. Тем более, что с 11:23 до 15:54 ЛУНА будет «холостая», что может удвоить неблагоприятное влияние на наши дела. Да и сама ЛУНА в РАКЕ с 15:54 больше склонна к занятиям хозяйственными и семейными делами. Самое время наладить отношения между детьми и родственниками. У кого-то может быть неустойчивое настроение и капризы на ровном месте. Постарайтесь пить больше воды ближайшие 3 дня, чтобы не задерживать в себе негативные эмоции.





Во ВТОРНИК 7.03 в 12:19 начнется 10-й лунный день, который тоже в идеале провести с семьей и друзьями и закрепить это как ТРАДИЦИЮ- символ этого дня. Кстати, если в этот день начать традицию регулярно заниматься спортом (по управителю дня МАРСУ), то есть все шансы не сорваться очень быстро и «заякорить» это состояние. И будет лучше избежать различных ссор и конфликтов, чтобы они не стали постоянный явлением в ближайший месяц.





В СРЕДУ 8.03 в 13:24 начнется 11-й лунный день- энергетический пик всего месяца, который может помочь решить очень сложные и даже рискованные задачи, несмотря на выходной день. Если у вас есть, что доделать, лучше не сбавляйте темп и доведите все до позитивного завершения. Но не откладывайте это на вечер- с 18:00 до 19:45 ЛУНА будет «без курса» и в это время лучше насладиться отдыхом в кругу приятных людей. И ЛУНА во ЛЬВЕ с 19:46 уже изо всех сил хочет праздника и радости. Идеальное время для пиршества!





В ЧЕТВЕРГ 9.03 та же львиная ЛУНА поможет проявить наши творческие способности в социуме и даже получить его признание. Усиливаются наши организаторские способности, работа мозга и жажда действий. С 14:34 начнется 12-й лунный день, несущий с собой МАГИЮ СЛОВА. Постарайтесь использовать ее для усиления своих намерений во благо себе и другим. А еще, в этот день благоприятно дарить и делиться.





В ПЯТНИЦУ 10.03 с 15:48 начнется 13-й лунный день, в который происходит энергетическая перезарядка и ОБНОВЛЕНИЕ- символ этого дня. Важно вести себя как можно решительнее и благоприятно расширять границы и открывать новые виды деятельности. И самое главное- творить, что хорошо по ВЕНЕРЕ- управительнице этого дня недели. Тем более, что по ретро фазе, в которой сейчас пребывает эта планета, в этот день будет благоприятно будет вернуться к каким-то ранее начатым творческим или финансовым проектам. Но только до 20:06, т.к. с этого времени ЛУНА будет уже «холостая» до СУББОТЫ 01:07.





В саму СУББОТУ 11.03 ЛУНА в ДЕВЕ дает благоприятные возможности для рутинных, кропотливых и даже ювелирных дел. Хорошо навести порядок во всех делах- бизнесе, организме, гардеробе, голове…))) Хорошо будет заняться спортом (продолжая уже начатую традицию в 10-й лунный день), сходить в спа или баню (что благоприятно для САТУРНА- управителя этого дня недели) и провести какое-то время на свежем воздухе. В 17:02 начнется 14-й лунный день, дающий ПОСЛЕДНИЙ ШАНС что-то исправить, изменить или подкорректировать в своих делах, используя энергии практичной ДЕВЫ. И этот день тоже хорошо для очищения души, тела и жилища.





В ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.03, как уже было отмечено в астропрогнозе на МАРТ, постарайтесь не рисковать на дорогах. В 17:52 мы встречаем ПОЛНОЛУНИЕ в ДЕВЕ, когда может происходить борьба рационального и иррационального. Но тем не менее, будет благоприятно заняться проработкой деталей в своих уже начатых проектах. В 18:16 начнется 15-й лунный день, который будет подстегивать не сбавлять темп в этом отношении. Самое главное- не допускать страхов и сомнений. В этот день даже можно пойти на риск, но важно не рисковать из-за капризов. В любом случае, выбираем всегда мы сами!)))