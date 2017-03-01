Сергей Маркедонов: национал и социал популизм одинаково опасны для России --- // Вчера, 17:39 // 49

Известный российский эксперт Сергей Маркедонов уверен в том, что национал и социал популизм одинаково опасны для России. ИА "ТИРАС", публикует его мнение:





"Я, друзья, почти никогда не пишу на темы внутренней политики, разве что по сюжетам Северного Кавказа или национальной политики. И не в силу какого-то конформизма, а просто скажу честно, на истфаке учился не для пятерок, а для понимания общественно-политических процессов. И примерно к началу 1994 года мне стало понятно, что и как у нас, и это что и как надолго. О чем речь? С одной стороны есть население страны с доминирующими патерналистскими настроениями, а с другой власть, не обладающая достаточными ресурсами для удовлетворения этих самых настроений. (только про мифическую ренту не нужно, все давно посчитано и обсчитано, Кувейта не будет, там теплее). И это не плохо и не хорошо, это не признак "нормальности" или "ненормальности" (на мой вкус ненормально для эксперта писать о "нормальной" стране и стране "ненормальной", прошу прощения за тавтологию).Отсюда альтернатив совсем немного. При таких стартовых данных власти будут дрейфовать между полуавторитарной экономической либерализацией, ибо чтобы что-то тратить, надо что-то заработать сначала, и бонапартистским популизмом, при котором надо "брать всех под себя" и казаться народу "своим парнем". Второе проще. И по мере укрепления властной бюрократии второе постепенно вытесняет первое. Путин-3 побеждает Путина-1 (притом, что фамилия в данном случае вторична). Однако помимо этого есть еще два пути. Первый- это социальный популизм (лайт-версия КПРФ, хард-версии- разные коммунистические течения), второй- национал-популизм (Жирик, как лайт прикормленный вариант, а в остальном в диапазоне от Стрелкова до Квачкова). Оба этих пути имели бы для России катастрофические последствия.С одной оговоркой: пришедшие к власти социал-национал-популисты не будут исполнять свои обещания буквально. Ибо нет ресурсов для мобилизации, крестьянство выжать до нитки для создания индустриального рывка, как это делал Сталин не получится, "все уже разрушено до Вас". Конечно,никакой российской Швейцарии, как реальной альтернативы нет, "честными выборами" ее не поддержат, ибо хотят не свобод, а "правды и справедливости", пенсий и прочее, не задумываясь особо о развитии, а авторитарная модель либерализации на то и авторитарная, что Швейцарии в пакете не имеет. В таком разбросе внутрибюрократические трансформации, ориентированные не на проедание и вечный статус-кво с "миротечками" и прочими благоглупостями, а на развитие- более менее вменяемый путь. Но он возможен тогда, когда бюрократия сможет работать с интеллектуалами (которые должны бы прочесть если не все Вехи, то хотя бы Гершензона по диагонали). Увы, но многие представители "креативного класса" предпочитают такой работе сатиру и юмор, отказ от сотрудничества с государством. Итог- подталкивание власти к обскурантам, чудеса, коктейль из Сталина и Грозного, миротечки и прочее. Без понимания, что в наших широтах майдан- это победа квачковых-хирургов. Грустно, зато, пожалуй, честно. И до тех пор, пока в задачу массовой повестки не встанет тема развития, а не справедливого распределения (коего не может быть в принципе) мы будем иметь именно такой набор вариантов.Без толковой контрэлиты, альтернативной программы. И пару слов про антикоррупционные слоганы. Ребята, разве Вы не помните облавы по парикмахерским и баням времен Адропова, походы первых секретарей по магазинам и помойкам, дела Будницкого-Чурбанова-Рашидова, разоблачительство Гдляна-Иванова? Не надоело? Скажу вещь абсолютно жутко ватную: власть имманентно предполагает богатство, развращенность и злоупотребления. Бороться можно за некие правила игры, а не "против коррупции". С таким же успехом давайте бороться с ветром, дождем или градом. Впрочем, вся эта "борьба с привилегиями" потом закончится новыми привилегиями, и как у Блока, "повториться все, как встарь". Перемены - дело важное, они назрели и перезрели. НО крайне важно не фетишизировать их, понимать возможные развилки, просчитывать последствия. И преобразуя государство, не потерять его при этом.