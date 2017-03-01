Дмитрий Соин: партиям нужны опытные управленцы
Как более детально разобрался корреспондент ИА "ТИРАС", цель курса "Менеджмент в общественных и политических структурах" - подготовка специалистов для работы во фракциях Государственной Думы Федерального Собрания РФ, во фракциях региональных и городских законодательных собраний, в политических партиях и общественных организациях. Слушатели приобретают знания в области стратегического планирования, тактического и оперативного управления в социально политической сфере. Проходят обучение менеджменту, маркетингу, и PR-технологиям. По окончании курса его участники получают сертификат лицензированного и аккредитованного Министерством образования РФ Европейского института JUSTO, что существенно повышает шансы на трудоустройство в перечисленных выше структурах.
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