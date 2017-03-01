/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: партиям нужны опытные управленцы

Дмитрий Соин: партиям нужны опытные управленцы

---
//
Сегодня, 20:53
//
0
В условиях когда партии превратились в сложные организмы со своей иерархией, внутренним устройством и внешней коммуникацией - они нуждаются в опытных управленцах, считает ректор Европейского института JUSTO, специалист в области политических технологий Дмитрий Соин. 
По его мнению, "Кадровый вопрос, один из самых острых и актуальных для партий ориентированных на победный  результат. К сожалению Высшая школа не может подготовить специалистов-практиков для управления политическими организациями. ВУЗы тиражируют  политологов, реже политтехнологов, но партийных менеджеров практически нет. Я занимаюсь выборами с 1990 года и четко понимаю разницу между политологом и партийным управленцем. Парт-менеджер - это человек управляющий процессами внутри партии, организующий работу, отвечающий за материально-техническую сторону вопроса и т.д. Этому в университетах не учат. Поэтому мы изыскиваем возможности для подготовки таких узких специалистов. В частности нами проводится подбор кандидатов на подготовительные курсы с сертификацией, выдачей соответствующих удостоверений и предложением в последствии поработать в партийных и избирательных структурах. Это вызывает большой отклик и свидетельствует в пользу того, что политика еще интересна думающей части общества".
 

Как более детально разобрался корреспондент ИА "ТИРАС", цель курса "Менеджмент в общественных и политических структурах" - подготовка специалистов для работы во фракциях Государственной Думы Федерального Собрания РФ, во фракциях региональных и городских законодательных собраний, в политических партиях и общественных организациях. Слушатели приобретают знания в области стратегического планирования, тактического и оперативного управления в социально политической сфере. Проходят обучение менеджменту, маркетингу, и PR-технологиям. По окончании курса его участники получают сертификат лицензированного и аккредитованного Министерством образования РФ Европейского института JUSTO, что существенно повышает шансы на трудоустройство в перечисленных выше структурах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: политическому рынку России нужны профессионалы
Дмитрий Соин: политическому рынку России нужны профессионалы
Дмитрий Соин: мы готовим узкопрофильных специалистов по работе с избирателями
Дмитрий Соин: мы готовим узкопрофильных специалистов по работе с избирателя ...

Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
comments powered by HyperComments
02 Марта 2017 / Четверг / 21 55
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru