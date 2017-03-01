Дмитрий Соин: партиям нужны опытные управленцы --- // Сегодня, 20:53 // 0

В условиях когда партии превратились в сложные организмы со своей иерархией, внутренним устройством и внешней коммуникацией - они нуждаются в опытных управленцах, считает ректор Европейского института JUSTO, специалист в области политических технологий Дмитрий Соин.





По его мнению, "Кадровый вопрос, один из самых острых и актуальных для партий ориентированных на победный результат. К сожалению Высшая школа не может подготовить специалистов-практиков для управления политическими организациями. ВУЗы тиражируют политологов, реже политтехнологов, но партийных менеджеров практически нет. Я занимаюсь выборами с 1990 года и четко понимаю разницу между политологом и партийным управленцем. Парт-менеджер - это человек управляющий процессами внутри партии, организующий работу, отвечающий за материально-техническую сторону вопроса и т.д. Этому в университетах не учат. Поэтому мы изыскиваем возможности для подготовки таких узких специалистов. В частности нами проводится подбор кандидатов на подготовительные курсы с сертификацией, выдачей соответствующих удостоверений и предложением в последствии поработать в партийных и избирательных структурах. Это вызывает большой отклик и свидетельствует в пользу того, что политика еще интересна думающей части общества".