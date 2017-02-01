Иван Бургуджи: соблюдение норм права - залог устойчивости Гагаузии --- // Сегодня, 11:41 // 0





Предлагаем вниманию правовой анализ ситуации в Гагаузии сделанный ветераном борьбы за гагаузскую государственность, экс-депутатом Народного Собрания, юристом Иваном Бургуджи, в котором вскрываются опасные тенденции в сфере правомочности принимаемых властями автономии решений.





Заявление г-на А. Тарнавского, сделанное им 20 февраля 2017 года, что он уходит с поста Председателя Народного Собрания Гагаузии VI созыва в связи с тем, что 20 января сего года был избран своими коллегами на этот пост с явным и преднамеренным нарушением и пренебрежением требованиям норм ст. 53 Уложения Гагаузии дает основание предполагать, что депутаты НСГ и Башкан с членами Исполкома Гагаузии будут в дальнейшем осуществлять свою деятельность в рамках правового поля, руководствуясь законами, а не личными меркантильными интересами и родственно-клановыми понятиями.

Понимал ли сам депутат А. Тарнавский, соглашаясь на осуществление подобной авантюры с нормами Уложения, что он и его коллеги-депутаты, по сути, растаптывают Конституцию Гагаузии, закладывая основы ликвидации самой Гагаузии, как автономии в составе Республики Молдова?!

Безусловно, он, как и все остальные депутаты, это понимал и осознавал, но надеялся, что все испугаются и промолчат, не будут протестовать и молча, склонят головы перед напором лжи и всякого рода обещаний. Что гагаузский народ продаст свое первородство и выстраданную государственность за миску чечевичной или бобовой похлебки.

Не получилось. Не для этого наш многострадальный народ боролся и добивался утверждения своего государственного статуса, не смотря на репрессии, аресты и пытки, чтобы потом пасть на колени. Люди начали активно выступать против нарушения норм Уложения Гагаузии, протестовать на митингах и в социальных сетях и вместо объединения общества начал усиливаться раскол общества Гагаузии, грозя началом гражданского неповиновения. Ведь наш народ помнит завет наших предков, что духом и Родиной не торгуют, - продавшийся и предавший больше не представляет никакого интереса и его просто уничтожают. Поэтому, я лично одним из первых позвонил в то утро г-ну А.Г. Тарнавскому и выразил ему свою искреннюю признательность, что он нашел в себе мужество публично признать свою ошибку и исправить его.

Слова А. Тарнавского о том, что Народное Собрание Гагаузии должно работать в соответствие с законом и неправильно начинать работу с нарушения основных постулатов существования гагаузской государственности означают только одно: А. Тарнавский осознал, что необходимо четко руководствоваться основополагающим принципом права – «верховенством закона над обстоятельствами», т. е. всегда и везде «Закон может влиять, ограничивать и расстраивать обстоятельства, но обстоятельства не могут никогда расстраивать закон»! В противном случае, мы неминуемо придем к тому, что автономия Гагаузии может исчезнуть с политической карты, тем более что именно сейчас этот вопрос усиленно педалирует Председатель Конституционного Суда РМ г-н А. Танасэ, и, как заявил г-н А. Канду, этим вопросом намерен заняться и Парламент РМ. Очень надеюсь, что А.Г. Тарнавский, остающийся в составе команды своих единомышленников, в которой он находился много лет, убедит их также строго и неукоснительно выполнять и исполнять принципы и нормы права.

Отставка г-на А. Тарнавского с поста Председателя Народного Собрания Гагаузии по мотивам преднамеренного нарушения норм Уложения и несоблюдения конституционных критериев для занятия указанной должности актуализирует необходимость разрешения ряда юридически значимых вопросов о порядке формирования руководства Народного Собрания Гагаузии.

Просмотр видеозаписей специальной сессии Народного Собрания Гагаузии 20 января 2017 года неоспоримо свидетельствует о том, что все избранные должностные лица: заместители Председателя и председатели постоянных комиссий Народного Собрания Гагаузии были предложены лично г-ном А. Тарнавским, как избранным Председателем Народного Собрания Гагаузии, и утверждены депутатами НСГ на безальтернативной основе. А раз г-н А.Тарнавский был неправомерно избран в качестве Председателя НСГ, то и выдвинутые им, как председателем НСГ, соответствующих кандидатур для занятия должностей заместителей Председателя и председателей постоянных комиссий НСГ, – также должно претерпеть определенные изменения, после избрания нового Председателя Народного Собрания Гагаузии. Поэтому, депутатам Народного Собрания Гагаузии необходимо будет определиться и с этими вопросами, возвращаясь для осуществления своей деятельности в правовые рамки и руководствуясь только законом.

Следует учесть и тот факт, что с 20 января 2017 года депутаты, избранные на должности председателей постоянных комиссий и их заместителей, обязаны работать на постоянной профессиональной основе, сложив свои полномочия по прежнему месту работы, на срок осуществления полномочий депутата. Однако, многие депутаты, избранные на указанные должности, по сегодняшний день, в нарушение закона, так и не сложили свои полномочия по прежнему месту работы.

Слова А. Тарнавского о том, что Народное Собрание Гагаузии должно работать в соответствие с законом и неправильно начинать работу с нарушения основных принципов существования гагаузской государственности выдвигают еще один острый вопрос о грубейшем нарушении норм Уложения Гагаузии на сессии Народного Собрания Гагаузии 17 февраля 2017 года при утверждении состава Исполкома Гагаузии. При этом обращает на себя внимание тот факт, что как Башкан Гагаузии г-жа И. Влах, так и многие депутаты Народного Собрания Гагаузии, в процессе дебатов по утверждению состава Исполкома Гагаузии, заявляли о необходимости соблюдать нормы Уложения и ссылались на его статьи.

Но вся беда в том, что как Башкан Гагаузии г-жа И. Влах, так и поддерживающие её депутаты желают соблюдать не все нормы Уложения и закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», а хотят руководствоваться только выгодными им статьями, пренебрегая остальными. Проанализируйте сами внимательно принятые Народным Собранием Гагаузии постановления по утверждению состава Исполкома Гагаузии и видео сессии Народного Собрания Гагаузии, и Вы увидите, что грубейшим образом нарушены положения и требования ст. 111 Конституции Республики Молдова, статьей 51, 73 и 74 Уложения Гагаузии, а также ст. ст. 2, 16 и 24 закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». В результате структура, отвечающая за трудовые отношения и оплату труда, вопреки требованиям закона, так и не была сформирована в составе Исполкома Гагаузии.

При этом следует подчеркнуть тот факт, что закон четко определяет исчерпывающий перечень руководителей должностей и их наименований, которые могут быть утверждены членами Исполнительного Комитета Гагаузии. И он расширительному толкованию не подлежит, как сделано сейчас при утверждении состава Исполкома Гагаузии.

Более того, ни закон РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ни Уложение (Основной закон) Гагаузии не предусматривают наличие в АТО Гагаузия такой структуры, как Управление полиции Гагаузии. Закон предписывает формирование Управления внутренних дел Гагаузии с более широкими функциями. УВД Гагаузии – это своего рода министерство внутренних дел Гагаузии. В его составе может быть сформировано управление полиции Гагаузии. Поэтому назначение начальника управления полиции Гагаузии членом Исполкома Гагаузии противоречит Уложению Гагаузии и является незаконным актом.

Интересно, хватит ли мужества и воли у ВРИО Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на В.М. Кысса настоять на устранении всех указанных нарушений? Ведь для этого придется вновь вернуться к вопросу об утверждении состава Исполкома Гагаузии, вернее к переутверждению его членов, с соблюдением всех процедур и требований норм закона. Или ему также не позволят это сделать Башкан с её окружением и он, молча, повинуется этому?!



