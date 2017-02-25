Иван Бургуджи: Гагаузия под угрозой! --- // Сегодня, 01:42 // 0





Гагаузия снова под угрозой, считает ветеран борьбы за гагаузскую государственность, депутат Народного собрания Гагауз Ери Иван Бургуджи. По его мнению Кишинев готовит атаку на Комрат опасаясь пророссийской ориентации региона. ИА "ТИРАС" публикует аналитический материал ведущего правоведа Гагаузии:



Выступая 16 февраля 2017 года на конференции «Выборы в Молдове 2016: анализ, выводы, рекомендации и последующие шаги» Председатель Конституционного Суда Республики Молдова г-н А. Танасэ заявил, что Молдове необходимо принять новый Избирательный Кодекс, в которую следует включить отдельную главу, регламентирующую выборы в АТО Гагаузия (Гагауз Ери).

Мною не раз обращалось внимание на то, что официальный Кишинев стремиться любыми путями, вопреки заключенному в 1994 году, при посредничестве международных организаций, политическому Договору между руководством Гагаузской Республики и Республики Молдова и закреплённому в Законе Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ликвидировать исключительные права и полномочия Гагаузии.

Данный вопрос в отношении Гагаузии особенно остро встал и не сходит с повестки дня чиновников из Кишинева, после проведенного Референдума в Гагаузии 2 февраля 2014 года.





На мой взгляд, проблема актуализировалась связи с приближающимся столетием Унирии Великой Румынии. Наличие сильной гагаузской автономии в составе Молдовы не по нраву официальному Кишиневу. Сейчас этот вопрос снова усиленно стали продвигать Председатель Конституционного Суда РМ г-н А. Танасэ, и, как заявил Председатель Парламента г-н А. Канду, этим вопросом намерен заняться и Парламент Республики Молдова.

Очень жаль, что Народное Собрание Гагаузии, как официальный политический орган автономии, Башкан и Исполком Гагаузии до сих пор не отреагировали на эти откровенно антигагаузские поползновения в отношении официального Комрата со стороны официального Кишинева, являющиеся прямым посягательством на права и исключительные полномочия автономии.





Руководство Гагаузии до сих пор так и не отреагировало на тревожное выступление и предостережение, по этому поводу, прозвучавшее из уст депутата Парламента Республики Молдова г-на Федора Гагауза. Оно просто-напросто его проигнорировало.

Между тем необходимо бить не только в колокола, но в набат и срочно созывать съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии. Принимая во внимание, что наступление на исключительные права и полномочия Гагаузии не прекращается, а целенаправленно ведется через суды общей юрисдикции, созыв съезда патриотов Гагаузии является необходимым и неотложным.





Ведь судами неправомерно отменяются законы, принятые Народным Собранием Гагаузии еще в 1996-1999 гг. Парламент Молдовы, в нарушение закона, принимает нормативные акты, противоречащие нормам Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», фактически проводя политику, направленную на ликвидацию автономии Гагаузии.

А в самой Гагаузии, к сожалению, всё это остаётся без должного внимания, анализа и реагирования.





Демонстративное пренебрежение Председателем Конституционного суда страны г-м А. Танасэ требованиями норм законов страны «О Конституционном суде» и «О статусе судьи», в части рассуждений относительно принятия нового Избирательного кодекса РМ, который бы содержал отдельную главу, регламентирующую выборы в АТО Гагауз Ери, свидетельствует о том, что Конституционный суд Молдовы не намерен и впредь обеспечивать исполнение Рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы по Гагаузии.

Следует подчеркнуть тот неоспоримый факт, что официальный Кишинев до сих пор не выполнил ни одну Рекомендацию и Резолюцию международных организаций, касающихся Гагаузии.

Ведь все они в основном сводятся к тому, что социально-политические процессы региона, регулируемые местными законами, должны быть закреплены и защищены соответствующими отраслями национального законодательства страны.

А законы Гагаузии, принимаемые Народным Собранием Гагаузии не должны подвергаться ревизии судами общей юрисдикции на предмет их законности, поскольку они издаются в соответствии с исключительными полномочиями Гагаузии и являются априори законными. Указанные законы Гагаузии могут и должны проверяться только Конституционным судом страны на предмет соответствия их Конституции.

Именно этот принцип является основным условием полноценного функционирования Гагаузской автономии, который до сих пор отстаивается официальным Комратом на основе Рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.





К сожалению, следует признать, что вся новейшая история Гагаузии свидетельствует о том, что официальный Кишинев все время пытается нас обдурить и загнать в очередную мышеловку, не собираясь исполнять ни одну договоренность.

А ведь Республика Молдова, как государство, в соответствии с Конституцией и нормой закона об особом правовом статусе Гагаузии, является гарантом исполнения Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Если Молдова не может или не желает гарантировать автономный статус Гагаузии, в соответствии с договоренностями от 1994 года, то тогда нам самим необходимо твердо и последовательно отстаивать свои права и полномочия.

При этом процесс гарантированного соблюдения статуса Гагаузии необходимо интернационализировать, подключив к этому вопросу не только здоровые и дружественные сил Молдовы, но и Турецкой Республики, Российской Федерации, Европейского Союза и международных организаций.

Официальному Кишиневу необходимо, наконец-то, осознать и твердо уяснить для себя тот факт, что в соответствии со своей исключительной компетенцией, Гагаузия самостоятельно формирует своё региональное избирательное законодательство. В этом вопросе власти автономии чётко ориентируются на демографическую специфику Гагаузии и её административно-территориальное устройство, её устоявшиеся обычаи и исторический опыт, демократические традиции и народную волю. Этот факт является очевидным и не подлежащим обсуждению, а тем более пересмотру - ни при каких обстоятельствах.





В настоящее время избирательное законодательство Гагаузии, в соответствии с её исключительными полномочиями, базируется на Избирательном Кодексе Гагаузии, принятом Народным Собранием 31 июля 2015 года. В Гагаузии сейчас ведутся дискуссии о необходимости совершенствования выборного законодательства автономии, с учетом выявленных проблем при его апробации в избирательной кампании при формировании Народного Собрания в 2016 году.

Безусловно, задача совершенствования избирательного законодательства Гагаузии будет решена властями автономии совместно с гражданским обществом Гагаузии в рамках её исключительной компетенции, но без псевдо демократических идей и диктата официального Кишинева.

Предпринимаемые ныне попытки центральных властей Молдовы ликвидировать последние полномочия Гагаузии, подмяв под себя функции её органов власти, приукрашенные одобрительными призывами разного рода «идеологов», «политологов» и «экспертов» ни к чему хорошему не приведут в отношениях официальных Комрата и Кишинева.

Подобные действия официального Кишинева однозначно должны восприниматься властями официального Комрата и гражданским обществом Гагаузии, как вероломное посягательство на права и полномочия автономии, которые должны получить жесткий отпор.

При этом вся вина за подобные попытки нагнетания обстановки и возможные негативные последствия должна возлагаться на официальный Кишинев.

Следует подчеркнуть, что положительный Европейский опыт функционирования территориальных автономий свидетельствует о том, что региональные парламенты, например, Финляндии, Италии, Испании, Англии и других стран, обладают широкими правами и успешно их реализуют. При этом законодательные акты этих стан всесторонне охраняют их статус, поскольку эти автономные образования являются составной частью национальных государств.





Относительно же Кодекса Республики Молдова о выборах следует отметить, что единственно верным и исчерпывающим решением данного вопроса применительно к Гагаузии может быть только одно: внесение в указанный Кодекс отдельных норм, указывающих на то, что выборы в Гагаузии осуществляются согласно законодательству АТО Гагаузии.

В своих взаимоотношениях с Гагаузской автономией центральным властям Молдовы необходимо четко руководствоваться основополагающим принципом права – «верховенством закона над обстоятельствами». Чтобы всегда и везде возобладали принципы права: «Закон может влиять, ограничивать и расстраивать обстоятельства, но обстоятельства никогда не должны подменять закон»!

А депутатам Народного Собрания Гагаузии следует без промедлений реагировать на подобные поползновения официального Кишинева, которые направлены исключительно на ограничение прав и ликвидацию полномочий Гагаузии. В противном случае у народа Гагаузии может сложиться впечатление о том, что наши депутаты в какой-то мере причастны к процессу сдачи завоеванных в упорной борьбе и закрепленных в законе автономных полномочий Гагаузии.

На мой взгляд, этот вопрос депутатам следовало бы обсуждать в приоритетном порядке ещё на специальной сессии Народного Собрания Гагаузии 17 февраля сего года, с его экстренным включением в повестку дня. А сейчас по этому поводу следовало бы экстренно созвать чрезвычайную сессию Народного Собрания Гагаузии…

Иван Бургуджи,

АТО Гагаузия, Комрат.

25 февраля 2017 года.