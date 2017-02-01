Палестина - ось единства мусульман --- // Вчера, 18:09 // 60

На конференции в Тегеране поддержали интифаду в Палестине и потребовали возродить палестинскую государственность. В ее работе принял участие известный российский политик и ученый, глава Славянской академии наук Сергей Бабурин. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:





21-23 февраля 2017 в Тегеране прошла Международная конференция по поддержке палестинской интифады. Политики и общественные деятели из 80 стран мира обсуждали пути развязывания Ближневосточной узла. От России довелось выступить мне. Я требовал соблюдения международного права, освобождения Израилем оккупированных территорий , размещения в Восточном Иерусалиме столицы Палестины.





Открыл конференцию своим ярким напутственным словом Духовный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи. С полным на то основанием он подчеркнул, что вопрос о Палестине может и должен быть осью единства мусульман и всех свободолюбивых народов. Выступая, я как русский и православный человек это поддержал.





Все заседания Конференции вел Председатель иранского парламента Али Лариджани, а на закрытии выступил Президент Ирана Хасан Рухани.Конференция была прежде всего парламентской (выступили в т.ч. председатели парламентов Палестины, Ливана, Омана, Малайзии, Иордании, Зимбабве, Сирии, Танзании, Уганды, Мадагаскара, Мали, КНДР), но среди представителей России не было ни одного нынешнего депутата. Очевидно, из непреодолимого предварительного смущения перед жесткой критикой участниками и США, и сионизма. У нас во власти все еще ждут, что Трамп и Запад вот-вот нас полюбят и осчастливят. Глупость или измена?