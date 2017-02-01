Дмитрий Соин: Человечество на распутье - между деградацией и саморазвитием --- // Вчера, 13:13 // 119

По мнению ректора Европейского института JUSTO, исследователя скрытых возможностей человека Дмитрия Соина: "Глобальный социум находится на распутье: между деградацией и саморазвитием". ИА "ТИРАС" публикует размышления ученого затрагивающие стратегические пути человечества.

Сегодня мы переживаем очередной цивилизационный перелом, глобальную турбулентность. Назревший системный кризис затрагивает все сферы нашей жизни и побуждает задуматься о философии дальнейшего социального развития. Признаем очевидное: текущее состояние общества, независимо от того, где проживают люди, кто они по национальности, вероисповеданию и социальному статусу, за исключением каких-либо специфических региональных особенностей, характеризуется упадком и деградацией. Лихорадит даже пресловутый "Золотой миллиард". Создается впечатление, что человечество действительно не воспринимает мир без насилия, войн, болезней, нищеты, морального, физического и духовного разложения. Во всяком случае, людей как минимум, загнали в рамки кризисного существования, где нет гармонии, благополучия и мира. О том, как происходит саморазрушение человека, семьи, малых и больших социальных групп, целых государств, написано и сказано немало. Мне бы не хотелось в этом отношении повторяться, но, тем не менее, ключевые моменты я все-таки упомяну.

Во-первых, современный человек стал очень зависимым от средств массовой информации, начиная с газет, радио, телевидения и заканчивая Интернетом. Когда масс-медиа формируют свою повестку дня для людей, то, как правило, прививают им, не лучшие новые вкусы, предпочтения и моду. Все вращается вокруг идеологии потребления, жажды власти, денег, насилия и развращенности. СМИ генерируют, тиражируют и направляют на общество потоки страхов и лживых сенсаций, предназначенных для того, чтобы увести человеческое сознание куда-то в сторону от главной цели, которая на самом деле по природе была дана каждому из нас. На мой взгляд, эта цель сводится к тому, что человек должен развивать в себе всю совокупность безграничных возможностей, которые заложили в нас Бог и Природа. То есть, РАЗВИТИЕ и есть главная цель свободного человека, а все остальное лишь направления и формы ее реализации.

Развитие имеет много уровней: физический, психологический, интеллектуальный, морально-нравственный, духовный, энергетический и каждый открывается по мере продвижения личности вперед.Так, ступень за ступенью человек преодолевает сам себя: свои слабости, стереотипы, привязанности, вредные привычки, достигая все большего совершенства, трансформируясь из «винтика» эпохи потребления в самодостаточную личность. Но в этом не заинтересованы мировые элиты и транснациональные корпорации, чье господство основано на «потреблении и подчинении». Им нужны испонители, винтики и если хотите рабы системы. Поэтому на всех уровнях правящими кланами прилагаются титанические усилия для того, чтобы пустить многомиллионные человеческие массы по ложному пути. На это работают телевидение, интернет и другие СМИ. К этому прилагает силу «фабрика развлечений», алкогольная, табачная промышленность, наркомафия и секс-индустрия. По большому счету, современное «медийное общество» отучает индивида от собственного мышления, направляет его жизнь в нужную кому-то сторону и, как правило, во вред самим людям, потребляющим информацию. Нас делают жертвами рекламы, ложных ценностей, комплексов и стереотипов. Пусть это прозвучит жестко, но если кто-то хочет спасти свои мозги, мозги родных и близких от разрушительного влияния, то первое, что надо сделать – выбросить из дома телевизор.



Вторая проблема - это проблема убивающих человека или, как их корректно называют, вредных привычек. К сожалению, мы, проходя по улицам, находясь в кафе, ресторанах, клубах, супермаркетах, кинотеатрах и других публичных местах даже не задумываемся о том, что нас в значительной степени окружают самоубийцы. Да мы и сами таковыми зачастую являемся.Будет ли ориентированный на жизнь, на здоровье, на поступательное саморазвитие человек курить, употреблять наркотики, алкоголь, неправильно питаться, вести малоподвижный, разрушительный образ жизни? — Конечно же, НЕТ! Но ведь большинство людей живет именно так. Мы проводим рабочее и свободное время с сигаретой в руках, с алкогольными напитками, а порой потребляем и более разрушительные наркотические средства. Пагубные привычки, в совокупности с «промывкой мозгов», осуществляемой через средства массовой информации, приводят к очень быстрому саморазрушению личности даже очень сильного человека. Надо понимать, что все виды стимуляторов (это алкоголь, наркотики, табак, энергетики и т.д.) разрушают не только физическое, но и тонкое тело человека – его психологию, энергетику и даже интеллект. В итоге, человек очень быстро деградирует и многие из нас это наблюдают на примере знакомых, друзей, родственников, исторических личностей и знаменитостей. Вредные привычки – это реальная «Индустрия самоубийства» Ведь они выкашивают в раннем, работоспособном возрасте людей, которые даже не проявили свои таланты. Их мечты так и остались мечтами, их дома не построены, семьи не созданы, открытия не сделаны, подвиги не совершены, книги не написаны... Ажиотаж вокруг «индустрии самоубийства» приводит к трагическим последствиям. Обратите внимание на то, что, несмотря на достижения медицины и гигантскую фармакологическую отрасль, жить дольше мы не стали. Смертность (если отбросить пресловутую среднюю продолжительность жизни) в конце двадцатого – начале двадцать первого века даже молодеет. Инсульты, инфаркты, онкологические и дегенеративные заболевания опустились ниже планки тридцати лет, что шокирует врачей старой закалки. Имеются и более печальные прогнозы, согласно которым хронические и неизлечимые болезни станут еще моложе. Понятное дело, что здоровье современных людей находится под разрушительным влиянием экологических катастроф, связанных с нашей же экономической деятельностью. Также на нас воздействуют естественные внешние факторы, такие как глобальное потепление климата, увеличение активности Солнца и многое другое. На этом фоне человека разъедают стрессы, депрессии и отсутствие жизненной энергии. А вредные привычки окончательно добивают людей.



«Конец света близок. Покайтесь!», - призывают нас некоторые религиозные деятели, и мы этому даже не удивляемся. Мы охотно верим в конец света и планетарную катастрофу, что на самом деле отражает внутреннее состояние большинства землян. При этом у значительной части человечества нет понимания того, что мы сами и есть ходячие катастрофы. Современное общество – дегенеративно! Даже не углубляясь во все детали грядущих потрясений, состояние современного общества можно охарактеризовать как дегенеративное, связанное с саморазрушением и обреченностью. Что бы ни делал сегодня человек, опираясь на науку и прогресс, коррозия цивилизации очевидна. Ее невозможно сдержать новыми технологиями и телевизионными мантрами в поддержку псевдо ценностей эпохи потребления. Каковы перспективы у этого общества? Они таковы, что если мы не изменим свое мышление, свой стиль и ритм жизни, то в итоге просто-напросто погибнем. Цитирую труды прошлых столетий: «…И родятся младенцы с сединою на висках». Это пророчества о нашей эпохе. Однако альтернатива этому есть. она заложена в нас самим Богом. А суть ее проста и эффективна одновременно. Она заключается в одном слове: саморазвитие!