Ночная работа разрушает психику человека --- // Сегодня, 10:22 // 0

Ночная работа не просто утомительна - она разрушает психику человека, такую точку зрения высказал глава Центра "Новая Доктрина", исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. В частности он отметил: "Природой устроено так, что эндокринная и нервная системы человека отдыхают и восстанавливаются именно в ночной период. Причем примерно с 22 до 3 часов ночи. Это же касается и органов

. То есть любая ночная активность не дает нам отдыха и следовательно разрушает. Износ усиливается и следовательно ускоряется старение. И самое печальное в том, что именно ночью восстанавливаются те железы, которые вырабатывают гормоны стабилизирующие нервную систему и психику. В частности шишковидное тело, нуждается в том, чтобы человек спал именно с 22 до 2 ночи. Иначе возникает дисфункция этой железы, которая отвечает за выработку мелатонина и сератонина. Дефицит этих веществ приводит к депрессиям и нервным срывам. Вплоть до самоубийств", отметил ученый.

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