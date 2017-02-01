Business Women's Club провел презентацию женской программы --- // Сегодня, 01:29 // 0

По информации ИА "ТИРАС", недавно созданный Business Women's Club провел в Москве свое первое крупное мероприятие - программу "Женщина влюбленная в жизнь". Модератором выступила лидер организации Оксана Калинкова. Программа включала в себя выступления участниц клуба, которые поделились своими секретами успеха. Особое внимание уделялось налаживанию бизнес-связей и контактов. Сама Оксана Калинкова считает, что: "Положено начало серии полезных и ярких акций призванных содействовать дальнейшему развитию участниц клуба".