Business Women's Club провел презентацию женской программы
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Сегодня, 01:29
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По информации ИА "ТИРАС", недавно созданный Business Women's Club провел в Москве свое первое крупное мероприятие - программу "Женщина влюбленная в жизнь". Модератором выступила лидер организации Оксана Калинкова. Программа включала в себя выступления участниц клуба, которые поделились своими секретами успеха. Особое внимание уделялось налаживанию бизнес-связей и контактов. Сама Оксана Калинкова считает, что: "Положено начало серии полезных и ярких акций призванных содействовать дальнейшему развитию участниц клуба".
20 Февраля 2017 / Понедельник / 15 00
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