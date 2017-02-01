/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Business Women's Club провел презентацию женской программы

Business Women's Club провел презентацию женской программы

---
//
Сегодня, 01:29
//
0
По информации ИА "ТИРАС", недавно созданный Business Women's Club провел в Москве свое первое крупное мероприятие - программу  "Женщина влюбленная в жизнь".  Модератором выступила лидер организации Оксана Калинкова. Программа включала в себя выступления участниц клуба, которые поделились своими секретами успеха. Особое внимание уделялось налаживанию бизнес-связей и контактов. Сама Оксана Калинкова считает, что: "Положено начало серии полезных и ярких акций призванных содействовать дальнейшему развитию участниц клуба".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Business Women's Club провел презентацию женской программы
Business Women's Club провел презентацию женской программы
Без Цензуры: о министерстве женского счастья
Без Цензуры: о министерстве женского счастья
Привлечение финансов: практические рекомендации
Привлечение финансов: практические рекомендации
comments powered by HyperComments
20 Февраля 2017 / Понедельник / 15 00
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru