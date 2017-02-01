В Борисоглебском обсудили понимание патриотизма и предательства
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Сегодня, 20:10
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"В Борисоглебском Ярославской области начались XVII Всероссийские Иринарховские чтения. Тема пленарного заседания: "Современное понимание патриотизма и предательства в событиях 100-летней давности".
10 Февраля 2017 / Пятница / 21 01
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