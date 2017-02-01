В Борисоглебском обсудили понимание патриотизма и предательства --- // Сегодня, 20:10 // 3

В России нарастает волна мероприятий патриотического и просветительского характера. Обычно их организаторами выступают русско-ориентированные и православные структуры. Одним из наиболее активных проводников этой линии выступает российский ученый, общественный и политический деятель Сергей Бабурин. На своей странице в фейсбуке он разместил следующую информацию:

"В Борисоглебском Ярославской области начались XVII Всероссийские Иринарховские чтения. Тема пленарного заседания: "Современное понимание патриотизма и предательства в событиях 100-летней давности".