Алена Аршинова: Чапаев - пример здорового образа жизни --- // Сегодня, 01:43 // 0

В день рождения легендарного комдива гражданской войны Василия Чапаева с комментарием по этому поводу выступила депутат Госдумы России Алена Аршинова. В нем она в частности отметила следующее:



Ровно 130 лет назад 9 февраля 1887 г. в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии родился легендарный Василий Иванович Чапаев. Кстати,мой прапрадед Алексей Белавин служил в дивизии Чапаева, и погиб с Василием Ивановичем в один день. У нас в семье в Саратовской области даже была фотография, где они изображены вдвоем. Ее потом изъяли в НКВД.

Под началом Чапаева служил и Николай Михайлович Хлебников (впоследствии ставший генерал-полковником и Героем Советского Союза). Он рассказывал о Василии Ивановиче: «Это был сильный красивый человек. Пронзительные синие глаза. Гордая осанка. Ему в ту пору было тридцать два года. Уважение к нему в дивизии было необычайное…Чапаев никогда не пил спиртного и не курил. И других жестко наказывал за злоупотребления. А что касается его моральных качеств, то это был человек благороднейшей души».

Народный писатель Чувашии Михаил Юхма, с которым мы не раз встречались, в книге "Из синевы рассвета" писал, что фамилия Чапаев вероятно пошла от чувашского слова "чап", что значит - слава. Но есть и другая версия. Сам Василий Иванович подписывался как Чепаев. А его дед, работая грузчиком, часто выкрикивал товарищам по работе: «Чепай, чепай»! (Цепай, цепай, что значит «бери, бери»).

Предки Чапаевых жили в Будайке с давних времен. (В 1940 г. Будайка вошла в черту города #Чебоксары). Василий был пятым ребенком в семье бывшего крепостного Ивана Степановича Чапаева. В семье Чапаевых были священники, и родители хотели, чтобы и Василий стал священнослужителем. И Вася Чапаев два года учился в Чебоксарской монастырской школе. Но жизнь распорядилась иначе.

До Мировой войны в кадровой армии Чапаев не служил, работал плотником. В 1912-1914 гг. Чапаев с семьёй жил в Мелекессе (ныне Димитровград Ульяновской области) на улице Чувашская. Здесь у него родился сын Аркадий.

В январе 1915 года Чапаев попал на фронт. За два года изнурительных боев в Карпатах он прошел путь от ратника ополчения 1 разряда до фельдфебеля. В трудных боях получил несколько ранений, заслужил три Георгиевских креста и Георгиевскую медаль.

Чапаев участвовал в боях с чехословаками и Народной армией, у которых отбил Николаевск, переименованный в честь бригады в Пугачев. Особенно талант командира и умелого стратега В.И.Чапаева был проявлен в боях с армией А.В.Колчака.

Недолго (ноябрь 1918 - февраль 1919) Василий Иванович учился в академии Генерального штаба.

Под руководством Чапаева дивизия 9 июня 1919 г. заняла Уфу, а 11 июля - Уральск. Но во время взятия Уфы легендарный комдив был ранен в голову очередью из авиапулемёта. 5 сентября 1919 года Василий Иванович Чапаев погиб. Ныне село, где находился штаб 25-й дивизии (Западно-Казахстанская область Казахстана) называется Чапаев.

Талантливый писатель Д.Фурманова, воевавший с Чапаевым бок о бок (был комиссаром в дивизии Чапаева) и оказавший на него большое воспитательное воздействие, в 1923 году написал книгу «Чапаев». Фурманов создал образ славного комдива во всей полноте и оригинальности.

Позже, в 1934 г., режиссёры братья Васильевы по материалам этой книги поставили одноимённый фильм, завоевавший огромную популярность в СССР. Актеры Борис Бабочкин, Борис Блинов, Борис Чирков, Георгий Жжёнов, Леонид Кмит, Михаил Ростовцев и др. мгновенно стали популярными.

Сталин считал «Чапаева» лучшим фильмом советской кинематографии и просмотрел его больше 30 раз. На I-м Московском кинофестивале 1935 г., председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили I-ю премию. По версии Национального совета кинокритиков США «Чапаев» стал «Лучшим фильмом на иностранном языке» 1935 г. Он также получил Гран-при Парижской Всемирной выставки в 1937 г., Сталинскую премию I-й степени в 1941 г. и бронзовую медаль на Венецианском кинофестивале в 1946 г. По итогам опроса киноведов мира (1978) фильм «Чапаев» включен в число 100 лучших фильмов мирового кино!

Кстати, именно фильм доказал, что сам Чапаев родился не в Самаре, как многие предполагали, а в Будайке. В чебоксарский театр «Родина» на этот фильм случайно пришли односельчане Чапаева: Борис Бабочкин настолько натурально сыграл Чапаева, что один из деревенских крикнул: «Так это ж наш Васька!».

Образ Чапаева был настолько популярен, что даже в испанской республиканской армии (1937–1939 гг.) был сформирован интернациональный батальон имени Чапаева, геройски сражавшийся с франкистами.

О жизни, боевой и общественной деятельности выдающегося героя издано большое количество литературы. Значительная работа по изучению жизненного пути Чапаева проделана историками #Чувашия: И.Д.Кузнецов, Н.И.Иванова, Е.Н.Артемова, Н.А.Стурикова, В.А.Нестерова и др. Все статьи о легендарном герое бережно хранятся в Государственной книжной палате Чувашской Республики. Не зарастает народная тропа и в мемориальный комплекс в Чебоксарах, включающий сквер, названный именем героя, дом Чапаевых и памятник. В 1974 году в Чебоксарах был открыт музей Чапаева вблизи места его рождения. Его имя носят улицы в сотнях населённых пунктов, предприятия в городах и районах, корабли. А уж сел, носящих имя Василия Ивановича на территории бывшего Советского Союза, не сосчитать. В его честь была названа река Чапаевка; город в Самарской области; и даже игра в шашки «Чапаев».

Правда, у этой популярности была и оборотная сторона. В условиях советского общества фольклор развивался во многом наперекор официальной пропаганде. Поэтому образ Василия Ивановича, его ординарца Петьки, комиссара Фурманова и пулемётчицы Анки оказались в числе самых популярных героев анекдотов.

А между тем Чапаев внес заметный вклад в военное искусство. Проведенные им успешные боевые операции, его тактические приемы в конкретных обстоятельствах стали предметом изучения в военных учебных заведениях.