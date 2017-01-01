Дмитрий Соин: Амарант - цветок с акульим характером --- // Сегодня, 19:56 // 15

Амарант - это цветок с признаками акулы, считает глава Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. Это мнение ученый обосновывает тем, что "Уникальный по своим лечебным свойствам цветок Амарант содержит в себе вещество сквален, которое впервые было обнаружено в печени акул. Как выяснилось, в амаранте сквалена даже больше, чем в морском хищнике. Так в печени акулы его около полутора процентов, а в амаранте 8%. Сквален обладает уникальными свойствами. Он считает сверхмощным антиоксидантом и противораковым средством. Так же сквален обладает омолаживающим клетки эффектом. Его косметологические возможности признаны крупными специалистами индустрии красоты. Когда мы выбирали название нашей студии омоложения и активного долголетия, то Амарант оказалось наиболее отражающим направленность наших исследований".