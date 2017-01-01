Православные йоги идут в церкви на Рождественскую службу --- // Вчера, 20:58 // 106

По мнению президента Центра "Новая Доктрина", исследователя религии и возможностей человека Дмитрия Соина: "Данное явление лишь на первый взгляд вызывает удивление. Йога в России не противоречит православию. Более того, по статистике большинство практикующих российских йогов придерживаются православной веры. Основная масса не воспринимает йогу как культ или религию. В первую очередь йога для россиян - оздоровительная практика. Она помогает восстановить силы, здоровье и стабилизировать психо-эмоциональное состояние. Более того, йога стала символом успешности. Ею занимаются крупные бизнесмены, политики, представители интеллектуальной и креативной элиты. Это не мешает им быть православными людьми и при этом пользоваться плодами тысячелетнего искусства управления здоровьем, возрастом и собственной энергией".