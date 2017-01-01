Православные йоги идут в церкви на Рождественскую службу
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Вчера, 20:58
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07 Января 2017 / Суббота / 04 46
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