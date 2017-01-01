Стихия накрыла Москву --- // Сегодня, 02:33 // 0

Удар стихии накрыл столицу России в ночь на 5 января. В городе идет сильный снегопад, срывается ветер, на дорогах образовался гололед. Движение транспорта затруднено, отмечается повышенная аварийность. МЧС и другие городские службы приведены в повышенную готовность. Началась расчистка снега. Граждане предупреждены о штормовых явлениях и проявляют осторожность.