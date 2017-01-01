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Стихия накрыла Москву

Стихия накрыла Москву

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Сегодня, 02:33
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Удар стихии накрыл столицу России в ночь на 5 января. В городе идет сильный снегопад, срывается ветер, на дорогах образовался гололед. Движение транспорта затруднено, отмечается повышенная аварийность. МЧС и другие городские службы приведены в повышенную готовность. Началась расчистка снега. Граждане предупреждены о штормовых явлениях и проявляют осторожность.

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05 Января 2017 / Четверг / 13 39
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