Дмитрий Соин: почему фитнес ускоряет старение --- // Сегодня, 10:36 // 0

В результате исследования факторов ускоряющих старение специалисты Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" выдали сенсационное заключение - фитнес и аэробные нагрузки старят организм. Этот основанный на многолетних наблюдениях вывод сделал руководитель Центра, основатель студии активного долголетия "Амарант", Дмитрий Соин. В своем видео-комментарии он говорит о том, что: "От людей скрывают правду об опасности любых нагрузок связанных с интенсивной эксплуатацией всех узлов человеческого организма и активным дыханием. Ведь если станет известно, что они ускоряют процесс старения и разрушения организма пострадают целые отрасли бизнес-фитнеса. А это миллиарды долларов. В основе наших доказательств лежит химия, медицина, социология и Аюрведа. Смотрите видеоролик и познавайте правду о фитнесе и связанных с ним рисках".